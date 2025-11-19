Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Kocaeli'de çöken binanın metroyla hiçbir ilgisi yok

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

CHP milletvekilleri, toplantıya, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın görselleriyle katıldı.

CHP'li milletvekilleri, tokalaşmak için grup sıralarına gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, Bakanlığın çöken binayla ilgili 20 gündür açıklama yapmadığını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Metroyla hiçbir ilgisi yok, bu kadar net söyleyeyim size. Hiçbir deformasyon yok, çatlak yok, hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.