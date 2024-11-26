Mersin açıklarında yan yatan yük gemisi için tahliye işlemi başlatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mersin 2 No’lu Demir Sahası’nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki Esperanza B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Bayrak 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır.”