Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Bafa Gölü'nde suya batan uçak ile ilgili açıklama

Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"Bugün saat 16:27’de Türk Hava Kurumu’na ait TC-TVK kuyruk numaralı yangın söndürme uçağından Kurtarma Koordinasyon Merkezimizce, uydu sistemimizden tehlike sinyali alınmıştır.

"Uçakta bulunan 3 personelin sağlık durumu iyi"

Yapılan araştırmada uçağın Aydın’da orman yangınına müdahale sırasında Bafa Gölü’ne düştüğü anlaşılmıştır. Acil bir şekilde SAR operasyonu başlatılarak, İzmir ve Dalaman’dan Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan hava unsurları bölgeye sevk edilmiştir. Uçağın göle burun üstü sert iniş yaptığı, uçakta 3 personelin olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Hava Kuvvetleri’ne ait keşif uçağı göl üzerinde faaliyetlerine devam etmektedir.”