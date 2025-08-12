  1. Ekonomim
Ülke genelinde sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek

Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sıcaklıklar, Ankara'da 34-35, İstanbul'da 30-31 ve İzmir'de ise 36-38 derece civarında seyredecek

Ülke genelinde sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, sıcaklıkların özellikle iç ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, yurdun kuzey bölgelerinde ise genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Marmara Bölgesi'nde kuzeyli rüzgarla birlikte sıcaklıkların azaldığını belirten Çelik, "Mevsim normalleri civarında seyrediyor. Önümüzdeki 3 gün daha kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde etkili olmaya devam edecek" dedi.

Yağışların 3-4 gün boyunca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde yağışın olmayacağını, az bulutlu açık havaların etkili olacağını söyledi.

En yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 derecenin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Çelik, sıcaklıkların Ankara’da 34-35, İstanbul’da 30-31 ve İzmir’de ise 36-38 derece civarında seyredeceğini bildirdi.

