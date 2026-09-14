Ülke genelinde "Sokaklar Güvende" operasyonları: 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çeteleri ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde “Sokaklar Güvende” operasyonlarının başlatıldığını açıkladı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve İçişleri Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında 2 bin 447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini bildiren Gürlek, polis ve jandarma ekiplerince 148 eş zamanlı operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonların uyuşturucu, yağma, silah ticareti, şantaj, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suç alanlarında faaliyet gösteren yapılara yönelik olduğu belirtildi.

Gürlek, mücadelenin yalnızca şüphelilerin yakalanmasıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak, suç örgütlerinin insan kaynağının, finansmanının, ağlarının, lojistik imkanlarının ve suç üretme kapasitelerinin ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Gençleri sosyal medya üzerinden etkisi altına almaya ve suçu güç ve statü unsuru olarak göstermeye çalışan yapılara da müdahale edileceğini belirten Gürlek, “Sokaklarımız suç örgütlerine bırakılmayacaktır” mesajını verdi.