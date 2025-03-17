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Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9 Aralık 2024 - 16 Mart 2025 tarihleri arasında ülkesine dönen Suriyeli sayısının 145 bin 639 olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X’teki açıklamasında göç verilerinin dinamik olup gün gün değişebildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı yardımcısının açıklaması şöyle:

"Dün yaptığım bir konuşmada 6 Mart tarihini esas alarak geriye dönüşlerde ‘genel sayının 873 bin’ olduğunu ifade etmiştim.

Göç İdaresi Başkanlığımızın verilerine göre Suriyelilerden Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri Dönüş Yapanların Sayısı:

9 Aralık 2024 – 16 Mart 2025 arası: 145 bin 639, 2017 – 2025 arası toplam: 885 bin 642’dir.

İlk aşamada sınır ötesi harekatlarla oluşturduğumuz güvenli bölgelere geri dönüşler yaşandı. Ardından, diktatör rejimin devrilmesiyle geriye dönüşler hızlandı.

Yeniden yapılanma sürecinde olan Suriye’de güvenlik şartları, temel hizmetler ve ekonomik ortam iyileştikçe bu sayıların daha hızlı artması beklenmektedir."

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