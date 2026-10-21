Ülkeye giriş yasağı getirilen Fatih Erbakan'dan Aliyev'e başörtüsü çıkışı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından aralarında kendisinin de bulunduğu 31 Türk vatandaşıyla birlikte "istenmeyen kişi" ilan edilerek ülkeye girişine yasak getirilmesine sert tepki gösterdi. Yaşanan diplomatik ve siyasi gerilimin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Erbakan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e seslenerek önceliğin öğrencilerin kısıtlamaları olması gerektiğini vurguladı.

Erbakan'dan Aliyev'e Sert Tepki ve Başörtüsü Vurgusu

Azerbaycan'daki bazı uygulamaları ve yönetimin dış politika tercihlerini eleştiren Fatih Erbakan, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: "Sayın İlham Aliyev, Azerbaycan'da öğrencilere yönelik başörtüsü yasağı kalksın yeter, biz gelemesek de olur. Siyonist katil Herzog'u Bakü'de ağırladıktan sonra hakiki dostlarınızı gözünüz görmez oldu. Bu da size yeter." Erbakan, iki ülke arasındaki kardeşlik hukukunun resmi makamlardan ziyade halkın ortak değerleriyle kurulduğunu belirtti.

Kardeşlik ve Tarihi Vurgu

Açıklamalarında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun köklü geçmişine dikkat çeken Yeniden Refah Partisi lideri, aralarındaki bağların siyasi kararlardan bağımsız olduğunu ifade etti. Erbakan, "Biz, Azerbaycan ile olan gardaşlık hukukunu sizden değil; rahmetli Elçibey'den, Resulzade'den, Tagiyev'den öğrendik. Bu ruhla ve bu şuurla bir kez daha diyorum ki; Yaşasın Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği. Yaşasın iki devlet, tek millet" diyerek tepkisini noktaladı.