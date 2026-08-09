UltraAslan taraftar lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle başlattığı soruşturma kapsamında, UltraAslan taraftar grubunun lideri olarak tanınan Sebahattin Şirin (Muzaffer Şirin) hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Çok sayıda suçlama yöneltildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddeleri kapsamında spor alanlarında taşkınlık ve düzenin bozulmasına ilişkin suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.

Sebahattin Şirin'in Akın Gürlek paylaşımı gündem oldu

UltraAslan grubunun tribün lideri Sebahattin Şirin dün Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslenerek bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı.

Şirin “Uğur Mumcu cinayeti dosyasını yeniden ele almanız üzerine geçtiğimiz günlerde kısa bir yazı kaleme almış görüşlerimi belirtmiştim. Ülkemizi derinden sarsan kilometre taşı sayılabilecek faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almanız çok değerli ve bir vatandaş olarak bu mücadelede canımla kanımla her şeyimle destek vereceğim. Fakat son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz. Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz” demişti.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre; Sebahattin Şirin bugün gözaltına alındı.