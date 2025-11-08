  1. Ekonomim
Uludağ eteklerinde 4 genç kayboldu, arama çalışması başlatıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Uludağ eteklerindeki Sarıalan mevkisinde 4 gencin kaybolduğu ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışmaları başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, 16-17 yaşlarında isimleri 4 gencin Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde kaybolduğu yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda, AFAD ve arama kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin gençlere ulaşmak için bölgede başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

