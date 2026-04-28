Uludağ’a kış geri dönüyor: Mayısta kar sürprizi yaşanacak

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ’da, sezonun kapanmasının ardından beklenen bu kar yağışı; doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunacak.

Meteoroloji verilerine göre, 1-2 Mayıs tarihlerinde Uludağ’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. 23 Nisan’da etkili olan yağışla birlikte zirvede kar kalınlığı 1 metreye kadar ulaşmış, ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla 62 santimetreye kadar gerilemişti.

Yeni tahminlere göre bölgede hava sıcaklığı gündüz saatlerinde eksi 1 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise sıcaklığın eksi 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.