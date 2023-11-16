Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı: Pazar günü yoğun olması bekleniyor

Türkiye’nin gözde kış turizmi merkezlerinden Uludağ’a ilk kar düştü. Geçen yıl eylül ortasında yağan ilk kar bu sene kasım ortasında yağdı.

Hava sıcaklığının 1 ile 3 arasında ölçülürken, yarın ise en düşük sıcaklık -1 en yüksek 8 olması tahmin ediliyor.

Karla karışık yağmurun bugün öğleden sonra biteceğini ve yarın kar yağışı beklenmediğini belirten meteoroloji yetkilileri, cumartesi günü öğle saatlerinde başlayacak olan sağanağın, gece saatlerinde kara döneceğini ve pazar günü gün boyu kar yağışının etkili olacağını bildirdi.