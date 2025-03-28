Uludağ'da milli kayakçı ve babasının öldüğü otel yangınında gözaltı sayısı 5'e yükseldi

1. Oteller Bölgesi'ndeki otelde dün sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma devam ediyor.

Oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile açıkta bıraktıkları közler nedeniyle şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları iddia edilen kayak merkezi çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan otel müdürü T.D'nin de arasında bulunduğu 5 kişinin sorguları sürüyor.

Dün sabah saatlerinde Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü.

Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında otel müdürü T.D. gözaltına alınmıştı.