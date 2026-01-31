  1. Ekonomim
  3. Uludağ'da telesiyej arızası: 52 tatilci kurtarıldı, 8 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor (Video)
Kış turizminin merkezi Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren Fahri Otel telesiyejinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 60 tatilci tellerde mahsur kaldı. Jandarma ve kurtarma ekipleri 52 tatilciyi kurtarırken, 8'ini kurtarma çalışmasının sürdüğü bildirildi. Çalışmalara JAK'ın yanısıra AFAD, ve Büyükşehir İtfaiye ekipleri de katılıyor.

Uludağ'da telesiyej arızası: 52 tatilci kurtarıldı, 8 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor (Video)
Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinler hemen durduruldu.

Uludağ'da telesiyej arızası: 52 tatilci kurtarıldı, 8 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor (Video) - Resim : 1Kabinlerde bulunan kayakçı tatilciler tahliye edilemedi. Saat 10.30'da yaşanan olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilerek tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı.

52 tatilci halat yardımıyla ilk etapta yarım saat içerisinde indirildi. Kafeteryalar bölgesine yakın noktada 8 tatilciyi ise kurtarma çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Uludağ'da telesiyej arızası: 52 tatilci kurtarıldı, 8 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor (Video) - Resim : 2

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Uludağ'da telesiyej arızası: 52 tatilci kurtarıldı, 8 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor (Video) - Resim : 3
Tahliye çalışmaları halatlar ile manuel ve birer kabin üzerinden yapıldığı için ekiplerin zamanla yarıştıkları kaydedildi.

Kurtarılma anları ise İHA ekibi tarafından an be an kaydedildi.

Uludağ'da telesiyej arızası: 52 tatilci kurtarıldı, 8 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor (Video) - Resim : 4
Otel yetkilileri vites kutusuna elektrik gitmediğinde yaşanan arızayı fark ederek hemen müdahale ettiklerini ve arama kurtarma ekiplerinden yardım istediklerini ifade ettiler.

Uludağ'da telesiyej arızası: 52 tatilci kurtarıldı, 8 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor (Video) - Resim : 5

JAK ekiplerinin de ihbar sonrası birkaç dakika içerisinde olaya müdahale ettikleri öğrenildi.