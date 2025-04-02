Uludağ'daki otel faciasından günler sonra kahreden haber daha geldi

Bursa Uludağ’da, denetim eksiklikleri nedeniyle kapatılan bir otelde meydana gelen yangında eski milli kayakçı Yahya Usta ve oğlu Berkin Usta hayatını kaybetmişti. Bugün ise, yangında yaralanan anne Fikriye Usta da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde, 1'inci Bölge'de bulunan Kervansaray Otel, 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılmıştı. Kayak malzemesi kiralayan ve otel görevlilerinin kaldığı binada, geçen perşembe, sabaha karşı yangın çıkmıştı. Otelde konaklayan bir grup gencin, kafe-restoran bölümündeki şöminenin yanına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımların, süs bitkisini yakmasıyla çıkan yangına, Uludağ’daki itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede müdahale etmişti. Binayı tamamen saran alevler güçlükle kontrol altına alınıp söndürülürken, dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edilmişti. Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybederken, eşi Fikriye Usta ise yaralanmıştı.