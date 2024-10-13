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Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu kuruldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ulusal düzeyde uygulanan strateji belgeleri ve eylem planları kapsamındaki faaliyetleri izlemek, raporlamak ve değerlendirmek amacıyla Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu kurdu. Platformun tanıtımı için bir web sitesi de hazırlandı.

Haber Merkezi
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Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu kuruldu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ulusal düzeyde uygulanan strateji belgeleri ve eylem planlarının ilerleyişinin şeffaf şekilde izlenmesi ve performansının ölçülmesi hedefiyle Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu hizmete açıldı.

Kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaşların sürece daha fazla dahil olmasını sağlamak amacıyla oluşturulan platform, Bakanlık ve sorumlu kurumların eylem planları kapsamındaki faaliyetlerini daha etkin şekilde izlemesine, raporlamasına ve değerlendirmesine olanak tanıyacak.

Bu sayede, ulusal eylem planlarının her aşamasındaki gelişmeler izlenerek performans göstergeleri analiz edilebilecek ve hedeflenen sonuçlara ne derece ulaşıldığı gözlemlenebilecek.

Ulusal Eylem Planları İzleme Platformu'nun tanıtılması ve e-Devlet kapısı üzerinden de kolayca giriş sağlanması için yeni web sitesi de hazırlandı.

Belgelere erişim kolaylığı

Web sitesi, platform hakkında detaylı bilgi verirken, eylem planlarına ve strateji belgelerine erişimi kolaylaştırıyor.

Eylem planları ve strateji belgelerine ilişkin haberler ve videoların yer aldığı sitede, eylem planlarının izlenmesine dair süreçler ve raporlar hakkında açıklamalara erişilebiliyor.

Sorumlu kurumlar, "https://ulusaleylem.aile.gov.tr" adresinden özel kullanıcı adı şifreleriyle veya e-Devlet kapısı üzerinden platforma kolayca giriş yapabiliyor.

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