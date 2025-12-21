Uluslararası araştırma: Türkiye'de kimse kimseye güvenmiyor!

Pew Araştırma Merkezi’nin 2025 bahar dönemi küresel kamuoyu araştırması, Türkiye’de toplumsal güvenin uluslararası ölçekte en düşük seviyede olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Türkiye’de yetişkinlerin yalnızca yüzde 14’ü “insanların çoğuna güvenilebileceğini” ifade ederken, yüzde 84’ü insanların çoğuna güvenilemeyeceğini belirtti.

Araştırmada yer alan 25 ülke arasında Türkiye, orta gelir grubundaki ülkeler arasında en düşük toplumsal güven oranına sahip. Aynı gelir grubundaki ülkelerde güven oranları şöyle:

Meksika: Yüzde 18

Kenya: Yüzde 20

Brezilya: Yüzde 22

Güney Afrika: Yüzde 27

Orta gelirli dokuz ülkenin ortalama güven oranı yüzde 27 olarak ölçülürken, Türkiye bu ortalamanın oldukça altında kaldı.

Gelir ile güven arasında güçlü bağlantı var

Çalışma, kişi başına düşen milli gelir ile toplumsal güven arasında güçlü bir korelasyon olduğunu ortaya koydu. Kişi başı gelirin yüksek olduğu ülkelerde güven oranları da artış gösteriyor:

İsveç: Yüzde 83

Hollanda: Yüzde 79

Kanada: Yüzde 73

Araştırmada hesaplanan korelasyon katsayısı 0,75 olarak açıklandı; bu, ekonomik refahın artmasıyla bireyler arası güvenin de yükseldiğini gösteriyor.

Türkiye’de güvende artış yok

Son yıllarda toplumsal güvendeki değişim incelendiğinde, Endonezya, Almanya ve İsveç gibi ülkelerde güven artarken, Türkiye’de herhangi bir yükseliş gözlenmedi. Türkiye’de 2024 ve 2025 verileri karşılaştırıldığında güven oranı sabit kalarak yüzde 14 seviyesinde kaldı.

Karşılaştırmalı veriler:

Almanya: +13 puan

İsveç: +12 puan

Fransa: Güven oranı geriledi

Dini kimlik güven düzeyini etkilemiyor

Araştırma, Türkiye’de toplumsal güvenin dini kimliğe göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koydu. Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkeler arasında Türkiye, güven oranı bakımından en düşük seviyede yer alıyor. Bu, düşük güven düzeyinin ağırlıklı olarak ekonomik, sosyal ve kurumsal faktörlerden kaynaklandığını gösteriyor.

Pew Araştırması bulguları, Türkiye’de bireyler arası güvenin hem küresel ortalamaların hem de benzer gelir grubundaki ülkelerin gerisinde olduğunu ortaya koyuyor.

Uzmanlar, toplumsal güvenin; kurumlara duyulan güven, hukukun üstünlüğü, ekonomik istikrar ve gelir adaleti ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Türkiye’nin bu alanlardaki performansı, güven seviyesinin düşük kalmasının temel nedenleri arasında görülüyor.

Pew hakkında

Pew Research Center, Washington D.C. merkezli, bağımsız, kâr amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu. 2004 yılında kurulan merkez, kamuoyu yoklamaları, demografi, sosyal ve politik araştırmalar alanlarında uluslararası çapta saygın bir veri kaynağı olarak kabul ediliyor. Pew, araştırmalarında tarafsızlık, metodolojik şeffaflık ve güvenilirlik prensiplerini ön planda tutuyor.