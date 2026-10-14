Uluslararası basın Halk TV'ye kayyum atanmasını nasıl gördü?

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Halk TV'nin İstanbul'daki binasına sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonla kayyum atandı ve televizyon yayını durduruldu.

Kararın ardından Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu açıklama yaptı. Halkın haber alma hakkının siyasi gerekçelerle engellendiğini savunan Mahiroğlu, baskının yalnızca televizyon kanalına yönelik olmadığını, ailesinin de hedef alındığını söyledi.

Halk Tv, Türk Halkı'nındır. Kayyum'la teslim alınamaz. https://t.co/mAhsmhpTUU — Cafer Mahiroglu (@cafermahiroglu) October 14, 2026

Halk TV’ye kayyum atanması ve kanalın yayınının durdurulmasının ardından çalışanlar, Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş öncülüğünde açıklama yaptı. Kayyum kararına tepki gösteren çalışanlar, “Gazetecilik bitmez” mesajı verirken, “Halk TV’nin sesi susturuluyor” ifadelerini kullandı.

Halk TV’ye kayyum atanması, uluslararası basında da geniş yer buldu.

Reuters, AP, AFP ve EFE ve Avrupa gazeteleri de gelişmeyi Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik eleştiriler ve muhalif medyaya yönelik müdahaleler çerçevesinde ele aldı.

Reuters: Türk polisi muhalif televizyon kanalının binasına baskın düzenledi

Reuters Haber Ajansı, operasyonu "Türk polisi muhalif televizyon kanalının binasına baskın düzenledi, yayın kuruluşu açıkladı" başlığıyla yayımladı.

Reuters, Halk TV'nin İstanbul'daki binasına polis ekiplerinin girdiğini, kanala kayyum atandığını ve canlı yayının Türkiye saatiyle 06:30'da kesildiğini aktardı. Haberde, yüzlerce polisin binaya girdiği ve arama sırasında çalışanların içeri alınmadığı yönündeki Halk TV açıklamasına yer verildi.

Reuters, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın yayınların devam etmesi amacıyla kayyum heyeti başkanıyla görüştüğünü ancak talebinin kabul edilmediğini bildirdiğini aktardı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in operasyona yönelik tepkisine de yer veren Reuters, Özel'in televizyon kanalına kayyum atanmasını eleştirdiğini ve uygulamayı halkın haber alma hakkını engellemeye yönelik bir girişim olarak nitelendirdiğini aktardı.

AFP: Türkiye'de bağımsız gazetecilik yok olma yolunda olabilir

"Türk polisi, başlıca muhalif kanal Halk TV'nin merkezinin kontrolünü ele geçirdi" manşetiyle haberi yayımlayan Fransız haber ajansı AFP, Halk TV'ye kayyum atanmasını Türkiye'de medya, siyaset ve sivil toplum çevrelerine yönelik geniş çaplı baskıların son örneği olarak değerlendirdi.

Gazeteci Erol Önderoğlu, AFP'ye "TELE1'in ardından Halk TV'ye de kayyum atanması ve yargının yalnızca eleştirel yayınlara odaklanması, Türkiye'de bağımsız gazeteciliğin yok olma yolunda olabileceğine işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

AFP, Halk TV'ye yönelik operasyonun T24'e erişim engeli getirilmesinden iki hafta sonra düzenlendiğine dikkat çekti. Haberde muhalif gazetecilerin "hakaret", "cumhurbaşkanına hakaret", "yolsuzluk ve yanıltıcı bilgi yayma" gibi çeşitli suçlamalarla yargı süreçlerine maruz kaldığı belirtildi. AFP, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerine dayanarak 17 gazetecinin cezaevinde bulunduğunu aktardı.

AFP, geçmişte TELE1'e de kayyum atandığını da hatırlatarak Merdan Yanardağ'ın hâlâ tutuklu olduğunu vurguladı.

Haberde ayrıca Özgür Özel'in operasyona yönelik tepkisine ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın basın özgürlüğünün bir kez daha hedef alındığı yönündeki açıklamasına da yer verildi.

AP: Türkiye'de basın özgürlüğü giderek geriledi

Amerika merkezli Associated Press (AP), yaşananları "Türk yetkililer televizyon kanalına baskın düzenledi, basın özgürlüğü örgütleri baskılar konusunda uyardı" başlığıyla duyurdu.

Halk TV'yi Türkiye'de hükümetle aynı çizgide olmayan az sayıdaki yayın kuruluşundan biri olarak tanımlayan AP, basın özgürlüğü örgütleri ile muhalefet partilerinin operasyonu muhalif sesleri susturmaya yönelik yeni bir adım olarak nitelendirdiğini aktardı.

AP'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yılı aşkın iktidarı döneminde Türkiye'de basın özgürlüğünün giderek gerilediği ve medya kuruluşlarının çoğunluğunun hükümetin kontrolünde olduğu değerlendirmesine yer verildi.

AP, Sınır Tanımayan Gazeteciler'in dünya basın özgürlüğü endeksine atıfta bulunarak Türkiye'nin 180 ülke arasında 163'üncü sırada bulunduğunu belirtti.

Kathimerini: Medya özgürlüğüne son darbe

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesi, haberini "Türk polisi muhalif televizyon kanalının ofisine baskın düzenledi" başlığıyla yayımladı.

Gazete, Halk TV'ye kayyum atanmasını Türkiye'de medya özgürlüğüne yönelik son darbe olarak nitelendirdi. Haberde, insan hakları örgütleri ve Batılı ülkelerin son yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimini insan hakları sicilindeki kötüleşme ve basın özgürlüğüne yönelik baskılar nedeniyle eleştirdiği belirtildi.

EFE: Halk TV, hükümeti eleştiren başlıca televizyon kanalı

İspanyol haber ajansı EFE, operasyonu "Türkiye, ülkenin en büyük muhalif televizyonuna müdahale etti" başlığıyla haberleştirdi. EFE, Halk TV'yi Türkiye'de en çok izlenen televizyon kanallarından biri ve hükümeti eleştiren yayın çizgisine sahip bir kuruluş olarak tanımladı.

İsveç basını İmamoğlu'nun tutuklanmasını hatırlattı

İsveç gazetesi Svenska Dagbladet ise TT ve AFP kaynaklı haberini "Türk polisi televizyon kanalına baskın düzenledi" başlığıyla yayımladı.

Gazete, Halk TV'yi muhalefet yanlısı bir televizyon kanalı olarak tanımlayarak polis operasyonunun ve yayınların durdurulmasının kanalın sosyal medya hesapları üzerinden duyurulduğunu aktardı.