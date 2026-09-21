Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, 1 milyon ziyaretçi ağırladı

ERHAN BEDİR / BURSA

Üç gün süren organizasyon, Bursa’nın gastronomi değerlerini tanıtmanın yanı sıra kentte turizm, yeme-içme, perakende ve hizmet sektörlerine yönelik ekonomik hareketliliği de artırdı. Bu yıl “Fetheden Lezzetler” temasıyla gerçekleştirilen festivalde, 10 ülkeden 12 kardeş şehrin mutfak kültürleri Bursa’da buluştu. Farklı ülkelerden gelen şeflerin yöresel yemeklerini ziyaretçilere sunması, Bursa’nın gastronomi turizmi alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırmaya yönelik önemli bir organizasyon olarak öne çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, festivalde ulaşılan ziyaretçi sayısının rekor düzeye çıktığını belirterek, “Bursa’nın gastronomi alanında anlatacak daha çok sözü, dünyaya sunacak daha çok lezzeti var” dedi.

“Gastronomi turizmine uluslararası vitrin”

Merinos Parkı’nda düzenlenen festival kapsamında 20 gastro söyleşi ve mutfak şovu gerçekleştirildi. Gastronomi profesyonellerinin katıldığı programlarda Bursa mutfağının coğrafi işaretli ürünleri, sürdürülebilir mutfak, sokak lezzetleri, esnaf lokantaları kültürü, saray mutfağı ve gastronomi diplomasisi gibi başlıklar ele alındı. Ünlü İtalyan şef Danilo Zanna’nın da katıldığı “Bursa Coğrafi İşaretli Ürünleri ile Yaratıcı Füzyon Mutfağı” etkinliğinde Bursa ürünleri İtalyan mutfağından lezzetlerle aynı tabakta buluşturuldu.

Festivalin uluslararası ayağında ise Lefkoşa, Mogilev, Mestanlı, Kazan, Novi Pazar, Ningbo, Vinnytsia ve Pleven gibi kardeş şehirlerden gelen şefler kendi yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Böylece Bursa, farklı coğrafyaların mutfak kültürlerinin buluştuğu uluslararası bir gastronomi platformuna dönüştü.