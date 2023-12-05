Ümit Dikbayır, İYİ Parti’den ihraç edildi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkındaki iddiaları inceleyen İYİ Parti Disiplin Kurulu, Dikbayır’ın partiden ihracına karar verdi.

İhracın gerekçesi ise “basın aracılığıyla İYİ Parti’yi yıpratmak” olarak duyuruldu.

İhraç kararı ile ilgili yarın İYİ Parti’den açıklama yapılması bekleniyor.

Akşener'in banka hesaplarını incelettiği iddia edilmişti

Ümit Dikbayır'ın, Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği yönünde iddialar gündeme gelmişti. Dikbayır ise konuyla ilgili partiye dilekçe verdiğini ancak kendisine dönüş yapılmadığını açıklamıştı.

Dikbayır, "Ben dilekçe verdim ama dilekçeyle ilgili parti tarafından bana hiçbir dönüş sağlanmadı. Süreçle alakalı beni arayan yok. Birkaç gün daha bekleyeceğim. Ardından savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Üzerime atılmış iftiralar var. Meclis Divanı'na dilekçe vererek dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceğim. Benim korktuğum bir şey yok. Kanıtlanması kolay bir mevzu var ortada. Banka üzerinden kanıtlanabilir. Genel Başkanın kendisi için bu dedikoduların yalan olduğunu ortaya çıkarması lazım" demişti.

Parti tüzüğünün 4 ayrı maddesini ihlal ettiği ileri sürüldü

Ardından İYİ Parti Disiplin Kurulu, 22 Kasım'da yapılan toplantıda, Dikbayır hakkında soruşturma başlatılmasına oy birliğiyle karar vermişti.

Partiden yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Müşterek Disiplin Kurulumuz, 22.11.2023 tarihinde toplanarak; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener tarafından, tüzüğümüzün 4 ayrı maddesinin ihlali konusunda kesin ihraç ve tedbir talebi istemi ile Disiplin Kurulu’na sevki gerçekleştirilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında, soruşturma başlatılmasına, savunmasının istenilmesine ve tedbir talebinin kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir."