  3. Ümit Dikbayır, Özgür Özel ile görüştü! CHP'ye katılması bekleniyor
Ümit Dikbayır, Özgür Özel ile görüştü! CHP'ye katılması bekleniyor

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ettiğini açıkladı. Dikbayır'ın yarın CHP'ye katılması bekleniyor.

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i, Sakarya Milletvekili kıymetli kardeşim Sayın Ümit Dikbayır ile birlikte ziyaret ettik. Nazik ev sahipliği ve değerli sohbeti için kendisine teşekkür ediyor, ülkemize ve partimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP kaynaklarından alınan bilgilere göre Dikbayır'ın CHP'ye katılması bekleniyor.

İYİ Parti'din ihraç edilmişti

İYİ Parti'den Sakarya Milletvekili seçilen Ümit Dikbayır eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ailesinin banka hesaplarını incelettiği iddiası ile tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra ihraç edimişti. 

