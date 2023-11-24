Ümit Dikbayır'ın canlı yayındaki iddialarına Akşener'in özel kalem müdüründen yanıt

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in özel kalemi Esma Bekar, partiden ihraç talebiyle disipline sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, TV100 canlı yayınında kendisiyle ilgili gündeme getirdiği iddialara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Bekar, iddiaların asılsız olduğunu söylerken buna ilişkin hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı. Bekar şunları kaydetti:

"Bugün akşam TV100 kanalında yayınlanan Ümit Dikbayır’ın katıldığı programda, benim ve eşim hakkında öncelikle kişilik haklarımıza yönelik, pek çok gerçek dışı, asılsız iddialar ve dayanaksız beyanlar ileri sürüldüğünü yakın çevremden işitmiş durumdayım. Bugün itibarıyla bu iddia ve beyanlara karşı hukuki süreci avukatımız aracılığı ile başlatmış bulunuyoruz. Konunun, hukuka intikal ettiğini kamuoyu ile paylaşmak isterim."

Ümit Dikbayır'dan Esma Bekar iddiası

Dün akşam katıldığı yayında İYİ Parti Mali İşler Başkanı Sedat Aksakallı ile aralarında geçen bir diyaloğu anlatan Dikbayır, şunları söylemişti:

"Sedat Aksakallı'ya, 'Bu partinin mali işler başkanıyım senden bana para gelmedi' dedim. 'Ben Esma Hanıma ve kocasına verdim' dedi... Ben bu süreçte Esma Bekar’ın Ankara, İstanbul belediyelerini arayıp 'Ümit Dikbayır’ın sizinle akçeli işleri var mı?' diye araştırdığını duydum. Hiç ses etmedim, çünkü ben kendimi biliyorum. Aradığı kişileri söyledi bana."