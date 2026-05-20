Ümit Karan hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

Eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturmasında iddianame tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Karan’ın “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi.

Soruşturma, ocak ayında İstanbul merkezli yürütülen geniş çaplı uyuşturucu operasyonu kapsamında Karan’ın gözaltına alınmasıyla başlamıştı.

Daha sonra tutuklanan eski futbolcu hakkında hazırlanan dosyada, tanık ifadeleri, HTS kayıtları ve Adli Tıp Kurumu raporları delil olarak yer aldı.

İddianamede, Şule Naz Öztürk’ün ifadeleri dikkat çekti. Tanık sıfatıyla ifade veren Öztürk, birlikte oldukları dönemde Karan’ın kullandığı uyuşturucu maddeden kendisine de verdiğini öne sürdü. Savcılık, bu ifadelerin Adli Tıp raporlarıyla desteklendiğini belirtti.

Dosyada yer alan Adli Tıp incelemelerinde hem Ümit Karan’ın hem de Öztürk’ün kan ve idrar örneklerinde kokain kullanımına rastlandığı kaydedildi.

Savcılık ayrıca HTS ve baz kayıtlarında iki ismin farklı tarihlerde aynı konumlarda bulunduğuna dikkat çekti.

Bir diğer tanığın ifadelerinde ise Karan’ın bazı mekanlarda uyuşturucu kullandığı ve yanında taşıdığı maddeleri çevresindeki kişilere verdiği iddia edildi.

Ümit Karan ise savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Karan, eski sevgilisinin kendisine husumet beslediğini öne sürdü.

Eski milli futbolcu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.