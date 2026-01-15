Ümit Karan ve diğer şüphelilerin Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu ticareti', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Saç ve kan örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Ne olmuştu?

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Konuya dair İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu’nun 2025/ 280882 soruşturma dosyası kapsamında ; talimatımız gereği İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce gözaltına alma, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti , uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarını işlediği değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Ümit karan da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı

Öte yandan Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.