Ümit Kartal: Mutlak butlan kararı sonrası 2 isim Kılıçdaroğlu'nun elini öptü

İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, gazetesinin onuncu yıl almanağını ve "Dünya döner de devran dönmez mi" adlı kitabını hediye etmek üzere randevulaşarak Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kartal, karar öncesi gerçekleşen sohbetin detaylarını paylaşarak, şunları söyledi:

"Sohbet etmeye başladık. Almanağı inceledi, kendisi de İz Gazete'nin birçok manşetinde yer almıştı, o haberlere baktık. Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi altılı masadan kalkması ile ilgili 'Akşener'i iyi bilirdik' başlıklı habere baktık. Sonra Tunç Soyer'in tutukluluğunu konuştuk. Kemal Bey, 'Tunç Soyer ne ile suçlandığını bile bilmiyor, halk konut projesini tüm Türkiye'ye yayacaktık, hiçbir suçu olmamasına rağmen neden cezaevinde anlamıyorum' dedi. 'Tunç Bey'in durumu, morali nasıl' diye sordu."

"Ansızın odaya girip elini öptüler"

Kartal'ın anlatımına göre, sohbetin devam ettiği anlarda Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibi ve bazı partililer aniden odaya girdi.

Kararın öğrenildiği o anları aktaran Kartal, şunları kaydetti:

"O esnada birdenbire kapı açıldı. Odaya CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Özel Kalem Müdürü Abdurrahman Yargucu, Basın Danışmanı İlker Çağırmaz ve birçok kişi girdi. Kalabalık ansızın ve heyecanla girince Kemal Bey 'Oda basmak yasak' diye espri yaptı. Herkes güldü. Önce Ahmet Akın eğilerek Kemal Bey'in elini öptü. Ardından Mahir Polat eğilerek Kemal Bey'in elini öptü."

"Kılıçdaroğlu sakindi, tebrik edenlere 'Hayırlı olsun' dedi"

Odaya giren ekibin mahkemeden 'mutlak butlan' kararının çıktığını söylediğini ve oldukça sevinçli olduklarını belirten Kartal, Kılıçdaroğlu'nun tepkisine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Bey sakindi. Her tebrik edip sarılana 'Hayırlı olsun' dedi. Kemal Bey bana 'Uğurlu geldin' dedi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de odaya geldi. Kalabalık gittikçe arttı. Sonra Mahir Polat, Kemal Bey'e 'Çıkalım' dedi. Hep beraber ofisten çıktılar, binada kimse kalmadı. Nereye gittiklerini söylemediler."