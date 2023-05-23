Ümit Özdağ açıklama yaptı mı? Kimi destekleyecek?

Ümit Özdağ kararını açıkladı mı? Cumhur İttifakı'nı mı, Millet İttifakı'nı mı destekleyecek? Ya da tarafsız bir açıklama mı yapacak? İttifaklar arasındaki yarış devam ederken en çok merak edilenlerden biri de Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ'ın nasıl bir açıklama yapacağı oldu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, destekleyecekleri adayı açıklayacağı basın toplantısının saatini önce 11.00 olarak açıkladı. Daha sonra bu saat 13.00'a ötelendi.

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Özdağ, saat 12.45'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı 2. tur seçiminde kararını bu akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile yapılacak ikinci bir görüşmeden sonra yarın sabah sonucu birlikte açıklamayı planladıklarını açıkladı.



Ümit Özdağ, göçmen politikaları kanusunda partisinin görüşlerinde değişim olmayacağını, teröre sıfır tölerans göstereceklerinin altını çizdi. 'Türkiye göçmenistan olmasın' ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Görüşmenin arından twitter hesabından açıklama yapan Özdağ, Kılıçdaroğlu’na bir mutabakat metni sunduğunu belirterek, “Kendisi, yarın (bugün) saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakı’nın umarım olumlu cevabını iletecek” ifadelerini kullanmıştı.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada Özdağ’ın saat 11.00’de yapacağı basın toplantısının saat 13.00’e ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, “Değerli Basın Mensupları, Bugün saat 11.00’de gerçekleştireceğimizi duyurduğumuz basın toplantısının saati, 13.00 olarak değiştirilmiştir” ifadesi kullanılmıştı.