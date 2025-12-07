Ümit Özdağ asgari ücret ve emekli maaşı için rakam verdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Asgari Ücret ve Geçim Standartları Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Türkiye'nin ekonomik durumuna ilişkin Elysium isimli filme atıfta bulunan Özdağ, şunları kaydetti:

''Yıl 2157, dünyada kaynaklar tükenmiş ve dünyanın zenginleri dünyanın yörüngesinde bir Elysium adını verdikleri çok büyük zenginliğe, refahın hüküm sürdüğü uyduya taşınmışlar. O tükenen dünyada da fakirler yaşamaya devam ediyor. Ve filmin konusu da o fakirlerin Elysium'a gitme çabası. Bugün AK Parti ekonomisinin Türkiye'ye getirdiği yer bu. Elysium'da yaşayan küçük bir grup ve milli gelirden sürekli daha fazla pay alan ve 8 seneden, bu sene 9 sene, milli gelirden almış olduğu pay azalan geniş kitleler. Bunu ithalat rakamlarında da görüyoruz. Lüks tüketim için yapmış olduğumuz ithalatta büyük artış var.''

Türkiye'de yeni bir zengin tipi oluştuğunu söyleyen Özdağ, şöyle konuştu:

''Geçtiğimiz günlerde İzmir'de bir sanat galerisi sahibi ile sohbet ettik. Dedi ki, ‘Yeni bir tür zenginimiz var. Tablo ve heykel alırken diyor ki, ne kadar bu? '25 bin euro' diyorum. 'Daha pahalısı yok mu' diyor ya da tabloyu gösteriyorum 'daha büyüğü yok mu' diyor’. Gerçekten bu sadece bir görgüsüzlüğün ifadesi değil aynı zamanda siyaset kaynakları dağıtma işidir. AK Parti'nin kaynakları nasıl dağıttığının ifadesidir. Küçük bir azınlığa kaynakların büyük bir bölümünü ve çok büyük bir çoğunluğa da kaynakların çok azının aktarılması sonucunda rahmetli Özal'ın ‘orta direk’ dediği orta sınıfın çöktüğü, süper zenginlerle fakirlerin yaşadığı bir ülkenin manzarasıyla karşı karşıyayız.''

''Pazarcı vatandaşın durumuna, vatandaş da pazarcının durumuna üzülüyor''

Mevcut ekonomik koşullar nedeniyle işçinin de işverenin de sorunlar yaşadığını vurgulayan Özdağ, şunları kaydetti:

''Asgari ücret konusunda tespit yapılırken muhakkak asgari ücreti alacakların durumu değerlendirilirken, asgari ücreti verenlerin de durumu değerlendirmelidir. Bir işveren arkadaşım, ‘Evet asgari ücreti arttırabiliriz ama o zaman ben iflas ederim bu şartlarda. Kapatmak zorunda kalırım ve hiç kimseye ücret veremem. Bugün en azından bunu zor bela da olsa verebiliyorum’. Ben de kendisine sordum, ‘Vermiş olduğun asgari ücretle, bugün konuşulan 22 bin ile 30 bin arasındaki rakamlardan bahsediyorum, o ücreti alanın geçinmesini bekliyor musun?’ 'Hayır beklemiyorum' dedi. Bu içinden çıkılmaz süreci pazar yerlerinde çok sık görüyoruz. Pazara gelen vatandaş alışveriş için pazarda bir tezgahtan öbür tezgaha ‘birazcık daha ucuz alabilir miyim?’ diye saatlerce dolaşıyor. Pazarcı vatandaşın durumuna, vatandaş da pazarcının durumuna üzülüyor. Çünkü her pazarcı aynı zamanda da hale borçlu.''

''Türk sanayicisi çok ağır sorunlarla karşı karşıya''

Özdağ, Türk sanayicisinin ağır sorunlarla karşılaştığını belirterek, ''Özetle karşı karşıya olduğumuz sorun sadece asgari ücretle çalışmak zorunda olan kitlelerin sorunu değildir; aynı zamanda bütün üretici sınıfların sorunudur. Türk sanayicisi de çok ağır sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Türk sanayicisi bir kredi almak istediğinde yüzde 50 faizle alırken, Alman sanayici yüzde 3 faizle alıyor. Ve bu sanayiciye diyoruz ki 'bastırılmış dolar ve euro kurlarıyla yurt dışıyla rekabet et.' Rekabet edemez. Böyle bir üretici bütün sınıfların, sosyal grupların üretim düşmanı bir rant ekonomisiyle çöküşe götürüldüğü bir ülkede yaşıyoruz'' ifadelerini kullandı.

''Asgari ücretin 45 bin lira olması gerekiyor''

Özdağ, en az emekli maaşının ve asgari ücretin 45 bin lira olması gerektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

''Biz Zafer Partisi olarak bugünün Türkiye'sinde bir emekli maaşının en az 45 bin lira, asgari ücretin 45 bin lira olması gerektiğini savunduk ve savunuyoruz. Ama bunu savunurken devletin kredilerini sanayiciye, esnafa daha ucuz vermesi gerektiğini, yurt dışıyla rekabet için verimliliği arttırma projelerinin geliştirilmesi gerektiğini, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması gerektiğini ve tarihin çöplüğüne giden neoliberal ekonomiden Devlet Planlama Teşkilatı’nın merkezinde olduğu bir sürdürülebilir planlı kalkınmaya geçilmesi gerektiğini de söylüyoruz. Sandığa giderken seçmen sadece partiyi seçmiyor, seçmen kaynakların nasıl dağıtılacağını da seçiyor. Eğer kaynakları neoliberal ekonomik modelle dağıtacak bir partiyi seçerse sonucun bu olması çok doğal. Hiç kimsenin şikâyet etmeye hakkı yok.''

''Onların ucuz iş gücü olması, Türk'ün işsiz kalması anlamını taşıyor''

Özdağ, Türkiye'deki kaçak ve sığınmacıların ekonomiyi olumsuz etkilediğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:

''Biz Zafer Partisi olarak 2021 Ağustos'unda kurulduğumuz andan itibaren Türk üreticisinden yana bir tavırla iki konuda muhalefetimizi ve kendi politikalarımızı ortaya koyduk. Bir, küresel göç çağında ülkemizin demografik bir işgale uğramasının beraberinde altından kalkamayacağımız ekonomik sorunlar getireceği, kriminal sorunlar getireceği, sosyolojik sorunlar getireceği gerçeğiyle göçü durdurmak ve geriye çevirmenin bir zorunluluk olduğu. Biz bunu söyleyince iktidarın trol orduları ve kendisi tarafından ırkçı olmakla suçlanırken, öte yandan da bu insanların ucuz iş gücü olduğu ifadesiyle varlıklarının savunulduğunu gördük. Onların ucuz iş gücü olması, Türk'ün işsiz kalması anlamını taşıyor. Onların ucuz iş gücü olması, sigortasız çalıştıkları için Türk emeklisinin almış olduğu maaşla ancak sefalet seviyesinde yaşaması anlamına geliyor. Aslında biz bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına dönmesini gündeme getirdiğimizde konuştuğumuz şey aynı zamanda Türk ekonomisinin bugünü ve geleceğiydi. Bugün enflasyon hesaplamaları içerisinde enflasyonun bu kadar yüksek olmasının nedeninin, ‘aslında enflasyon bu kadar yüksek değil ama, gıda fiyatları enflasyonu yüksek olduğu için enflasyonu o yukarıya taşıyor’ şeklinde yapılan bir iktidar savunusu var ya, peki tesadüf mü Türkiye'de gıda fiyatları enflasyonunun bu kadar yüksek olması? Bu sadece tarımdaki girdi fiyatlarıyla izah edilebilecek bir şey mi? Bu ülkede 13 milyondan fazla insan yemeseydi, içmeseydi, barınmasaydı gıda enflasyonu bu kadar yüksek çıkar mıydı? Tabii ki hayır. Neoliberal ekonomi politikalarının ekonomideki bozulmanın nedenlerinden olduğunu belirtten Özdağ, şöyle devam etti: ''Siyasete kaynakların dağıtılması gözüyle bakmayıp, program açısından bakmayıp tercih yapılırsa sonunda seçtiğiniz model size emeklilerin çok uzun yaşadığını ve Türklerin tembel olduğunu söyler. Bu sadece iktidar için değil, neoliberal ekonomik modeli savunan bütün muhalefet partiler için de geçerlidir. Paradigma hep şöyle kuruluyor, iktidar ve muhalefet. İktidar bir parti değil, muhalefet de bir parti değil. Muhalefette farklı partiler var, biz de farklı partilerden bir tanesiyiz. Bizim Zafer Partisi olarak ekonomik modeldeki anlayışımız, küresel göç çağındaki göç gerçeğine karşı politikalarımız ve devletin yeniden yapılandırılması konusundaki projelerimizin muhalefetteki diğer siyasi partilerden farklı olduğu gerçeğinin altını da bu vesileyle çizmek isterim.''

''Yapmamız gereken şey 16 milyon emeklinin arasına Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'yi bu seçimlerde dahil etmektir''

İnsanların açlıkla sınandığı, milyonlarca insanın sosyal yardım bağımlısı yapıldığı ve düşman ceza hukukunun uygulandığı bir ülkede ekonomik gelişme olmayacağını vurgulayan Özdağ, şunları kaydetti:

"Ekonomik gelişmenin olmadığı yerde de işçilerden başlayarak esnaftan devam ederek sonunda sanayicilere kadar herkes bu çok boyutlu krizin etkisi altında feryat etmeye başlar ki işte şimdi Türkiye'nin yaşadığı gerçeklik de budur. Asgari ücretli 22 bin liradan 30 bin liraya çıktığı takdirde bu artışın kendisine yetmeyeceğini haklı olarak söylerken bankada 300 milyon doları olan iş adamı da bu mal varlığının hukukun güvencesi altında olmadığını bilerek yaşıyor. Bu durumun düzelmesi ancak Türkiye'nin bir erken genel seçimle tekrar tercihini yapması sonucunda mümkün olabilir. Yoksa ne asgari ücreti tek başına şu noktaya çıkartacağız demenin ne sanayiciye ucuz kredi vaat etmenin çözüm olmadığı yıkılan bir ekonomik modelle karşı karşıya olduğumuz büyük bir trajedi olarak karşımızda duruyor. Bunu sona erdirmek ve Türkiye'nin yeni bir başarı hikayesi yazması, kaynaklarını olağanüstü verimli kullanarak büyük bir ekonomik sıçrama gerçekleştirmesi mümkündür; ancak bu AK Parti zihniyetiyle mümkün değildir. Onun için yapmamız gereken şey 16 milyon emeklinin arasına Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'yi bu seçimlerde dahil etmektir.''