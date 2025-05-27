  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ümit Özdağ: Avukatlarım, Sezai Temelli hakkında suç duyurusunda bulunacak
Takip Et

Ümit Özdağ: Avukatlarım, Sezai Temelli hakkında suç duyurusunda bulunacak

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ümit Özdağ: Avukatlarım, Sezai Temelli hakkında suç duyurusunda bulunacak
Takip Et

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, avukatlarının DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "DEM Grup Başkanvekili Sezai Temelli hakkında, avukatlarım bu hafta içinde 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklar. DEM’li Sezai Temelli, katıldığı bir televizyon programında beni ırkçılıkla suçlayarak cezaevinde kalmam gerektiğini savunmuş" sözleri yer aldı.

Sezai Temelli ne dedi?

Sezai Temelli, TELE1'de katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti:

"Dünyanın her yerinde ırkçılık suçtur. Ümit Özdağ açıktan ırkçılık yapmıştır. Halkı birbirine ırkçı duygularla birbirine kışkırtmıştır. Bu meseleden dolayı içerideyse, içeride kalmalıdır. Çünkü ırkçılık desteklenemez. Eğer ırkçılıktan dolayı değilse tabi ki serbest kalmalıdır. Ama ırkçılığın artık suç olduğunu bu ülke anlamalı."

Daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Temelli, "Geçen hafta da Ümit Özdağ ile ilgili aynı şey karşımıza çıktı. Cümlenin ortadan kesilmesi sonucunda sanki 'siyasi tutsaklıklar konusunda bizim böyle farklı farklı değerlendirmelerimiz var' diye... Hayır. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz" demişti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Papara açıklaması:  5 milyar TL'lik mal varlığına el konulduİçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Papara açıklaması:  5 milyar TL'lik mal varlığına el konulduGündem
İkinci kez gözaltına alınıp tutuklanan İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun ifadesi ortaya çıktıİkinci kez gözaltına alınıp tutuklanan İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun ifadesi ortaya çıktıGündem
Gündem
Devlet Bahçeli DEM heyetiyle görüşüyor! Komisyon çağrısı ele alınacak
Devlet Bahçeli DEM heyetiyle görüşüyor! Komisyon çağrısı ele alınacak
TBMM Başkanlığı seçim süreci yarın başlıyor
TBMM Başkanlığı seçim süreci yarın başlıyor
Kurban Bayramı öncesi İstanbul’da sıkı denetim: Hayvan belgeleri mercek altında
Kurban Bayramı öncesi İstanbul’da sıkı denetim: Hayvan belgeleri mercek altında
SON DAKİKA... İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a soruşturma
İBB Başkanvekili Nuri Aslan'a soruşturma
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Papara açıklaması:  5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Papara açıklaması:  5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
DEM heyeti-AK Parti görüşmesinin tarihi belli oldu
DEM heyeti yarın AK Parti ile görüşecek