Ümit Özdağ: Avukatlarım, Sezai Temelli hakkında suç duyurusunda bulunacak

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, avukatlarının DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "DEM Grup Başkanvekili Sezai Temelli hakkında, avukatlarım bu hafta içinde 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklar. DEM’li Sezai Temelli, katıldığı bir televizyon programında beni ırkçılıkla suçlayarak cezaevinde kalmam gerektiğini savunmuş" sözleri yer aldı.

DEM Grup Başkanvekili Sezai Temelli hakkında, avukatlarım bu hafta içinde “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacaklar.



DEM’li Sezai Temelli, katıldığı bir televizyon programında beni ırkçılıkla suçlayarak cezaevinde kalmam gerektiğini… pic.twitter.com/2n8wtOq8Sn — Ümit Özdağ (@umitozdag) May 27, 2025

Sezai Temelli ne dedi?

Sezai Temelli, TELE1'de katıldığı bir televizyon programında şunları söylemişti:

"Dünyanın her yerinde ırkçılık suçtur. Ümit Özdağ açıktan ırkçılık yapmıştır. Halkı birbirine ırkçı duygularla birbirine kışkırtmıştır. Bu meseleden dolayı içerideyse, içeride kalmalıdır. Çünkü ırkçılık desteklenemez. Eğer ırkçılıktan dolayı değilse tabi ki serbest kalmalıdır. Ama ırkçılığın artık suç olduğunu bu ülke anlamalı."

Daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Temelli, "Geçen hafta da Ümit Özdağ ile ilgili aynı şey karşımıza çıktı. Cümlenin ortadan kesilmesi sonucunda sanki 'siyasi tutsaklıklar konusunda bizim böyle farklı farklı değerlendirmelerimiz var' diye... Hayır. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz" demişti.