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Ümit Özdağ cezaevinden paylaştı: 66 gündür ilk kez...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 66 gün sonra ilk kez gökyüzünü tel örgüsüz ördüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
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Ümit Özdağ cezaevinden paylaştı: 66 gündür ilk kez...
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Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 66 gün sonra ilk kez gökyüzünü tel örgüsüz ördüğünü açıkladı.

Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün 66 gündür ilk kez gökyüzünü tel örgüsüz gördüm. Haftada 1 saat açık spor sahasını kullanma hakkım var. Ama bugüne değin kullanmam mümkün olmamıştı. Avukat görüşmeleri saatine yansıdığı için açık spor alanına çıkamamıştım. 50 X 50 m genişliğinde, yapay çimle kaplı mini bir futbol sahası bu alan. Ve en önemlisi avlunun tepesine asılı tel örgü yok. Gökyüzünü görebiliyor insan. Allah’a şükürler olsun suçsuz bir şekilde Silivri zindanındayım. Lise öğrencisi iken rahmetli Çetin Altan’ın “Bir Avuç Gökyüzü” adlı romanını okuduğumu hatırlıyorum. Bugün bir avuç gökyüzünü gördüm." ifadelerini kullandı.

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