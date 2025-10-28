  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ümit Özdağ: CHP, Mansur Yavaş'ı aday gösterirse destek olabiliriz
Takip Et

Ümit Özdağ: CHP, Mansur Yavaş'ı aday gösterirse destek olabiliriz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göstermesi durumunda destek olabileceklerini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ümit Özdağ: CHP, Mansur Yavaş'ı aday gösterirse destek olabiliriz
Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, NOW TV'de İlker Karagöz'ün konuğu oldu. Gündeme dair gelişmelerin yorumlandığı yayında gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Zafer Partisi'nin tutumu da soruldu.

Ümit Özdağ, "Ekrem İmamoğlu cezaevinde. Şimdi adayın Mansur Yavaş olması halinde destekler misiniz?" sorusu üzerine "Önce Mansur Bey'in partisi tarafından aday gösterilmesi lazım" diye yanıt verdi.

Özdağ, sözlerinin devamında da "Ben aday gösterileceğini düşünüyorum. Akıl mantık onu gerektiriyor. Böyle bir tablo olursa, genel kanaat, tabanımızın da talebi doğrultusunda destek olabiliriz" ifadelerini kullandı.  

Özgür Özel: Ekrem Başkan'ın bir yedeği yok ama aday olamazsa Mansur Bey için de ön seçim yaparızÖzgür Özel: Ekrem Başkan'ın bir yedeği yok ama aday olamazsa Mansur Bey için de ön seçim yaparızGündem
Gündem
Cumhuriyet'in 102. yılı Ankara'da yürüyüş ve konserlerle kutlanacak
Cumhuriyet'in 102. yılı Ankara'da yürüyüş ve konserlerle kutlanacak
KKTC’de 20 bin öğrenci kayıp: Pasaportlarına el konulup zorla çalıştırılıyorlar
KKTC’de 20 bin öğrenci kayıp: Pasaportlarına el konulup zorla çalıştırılıyorlar
Canan Kaftancıoğlu: 2019 yerel seçimlerinden casusluk çıkmaz; çıksa çıksa seçim dönemindeki hukuksuzluklarınız çıkar
Canan Kaftancıoğlu: 2019 yerel seçimlerinden casusluk çıkmaz
Karadağ’dan yeni karar: Hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacak
Karadağ’dan yeni karar: Hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacak
Pendik'te hastane yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi
Pendik'te hastane yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi
Balıkesir'de 330 artçı sarsıntı kaydedildi
Balıkesir'de 330 artçı sarsıntı kaydedildi