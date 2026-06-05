Ümit Özdağ: CHP'ye yapılanlar ciddi hukuki suikast niteliği taşımaktadır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Geleneksel Gül Festivali kapsamında geldiği Isparta’da partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Özdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak hukuk, demokrasi ve ekonomi başlıklarında iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

Özdağ, Isparta ziyaretinde esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, festival alanında da temaslarını sürdüreceklerini söyledi.

Türkiye’nin ağır bir siyasi süreçten geçtiğini ifade eden Özdağ, “Ne yazık ki hukuk devletinin askıya alındığı, anayasanın işlemez hale getirildiği, düşman ceza hukukunun amansızca uygulandığı günlerden geçiyoruz” dedi.

“Cumhuriyetin kurucu partisinin genel başkanının değiştirilmesi, ciddi hukuki suikast niteliği taşımaktadır”

CHP’ye yönelik yargı sürecine de değinen Özdağ, “Mutlak butlan gibi bir karar alarak yüz senelik Cumhuriyetin kurucu partisinin genel başkanının değiştirilmesi, mazbatasız bir kişinin genel başkan ilan edilmesi ciddi hukuki suikast niteliği taşımaktadır ve siyasi müdahalelerin neticesinde gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

“Hegemon partilerin olduğu ülkelerde diğer siyasi partiler uydu siyasi partiler haline gelir”

Özdağ, Türkiye’de tek parti hakimiyetine dayalı bir sistem oluşturulmaya çalışıldığını öne sürerek şunları söyledi:

“Yapılmak istenen şeyin Türkiye’de AK Parti’yi hegemon parti konumuna getirmek olduğu açıktır. Hegemon partilerin olduğu ülkelerde diğer siyasi partiler uydu siyasi partiler haline gelir. Muhalefetin kazanma imkanı yoktur. Şimdi Türkiye’de böyle bir sistemin kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Türk demokrasisine karşı, anayasaya karşı bir suç işleniyor. Türkiye Kuzey Kore olmayacak. Türkiye Çin Halk Cumhuriyeti olmayacak. Türkiye Doğu Almanya olmayacak. Türk halkının elinden seçme ve seçilme hakkı alınıp seçimler göstermelik hale getirilemez.”

“Türk halkının yüzde doksanı fakirleşmeye devam etmektedir”

Ekonomik sorunların siyasi gündemin gölgesinde bırakılmaya çalışıldığını belirten Özdağ, vatandaşların ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirerek, “Mutfakta mutlak bir yangın vardır. Türk halkı açtır, aç. Her gün küçük bir azınlık gelirine gelir katarken Türk halkının yüzde doksanı fakirleşmeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Isparta esnafı kan ağlıyor”

Isparta’daki esnaf ziyaretlerinde ekonomik sıkıntıların yoğun şekilde dile getirildiğini belirten Özdağ, kent merkezindeki işletmelerin zor günler geçirdiklerini belirterek, “Mimar Sinan Caddesi’nde esnaf ziyaretleri yaptık. Esnaf kan ağlıyor. İş yapamıyor. Geçen sene yaptığı işin üçte birini yaptığını söyledi. Ne yazık ki bütün Türkiye’deki kriz Isparta’yı da içine almış durumda. 2026 yılı esnaf tarafından yaşanan en kötü yıl olarak nitelendiriliyor” diye konuştu.

Hükümetin ekonomiye yönelik çözüm üretemediğini savunan Özdağ, “Hükümet Türk halkının refahı, yeni istihdam alanları yaratma ve üretimi artırma ile ilgilenmiyor. Özetle bu krizden AKP’yle çıkış yok. Eğer krizden kurtulmak istiyorsak AKP’den kurtulacağız” şeklinde konuştu.