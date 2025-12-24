Ümit Özdağ "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla yargılanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın beraatına karar verdi.
İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülen davanın üçüncü duruşması saat 10:00’da başladı. 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yürütülen yargılamada Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyordu.
Beraat kararı çıktı
Soruşturma, Özdağ’ın 19 Ocak’ta Antalya’da düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle açılmıştı.
Özdağ, dosya kapsamında son olarak 9 Eylül’de duruşmaya çıkmış, dava bugüne ertelenmişti. Özdağ söz konusu davada beraat etti.