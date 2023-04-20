Ümit Özdağ, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

Ümit Özdağ, beraberindeki partililerle Dörtyol, Payas, İskenderun ve Antakya'da ilçelerinde kurulu çadır ve konteyner kentleri ziyaret etti.

Esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Özdağ vatandaşların taleplerini dinledi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Özdağ bazı çadır ve konteyner kentlerde sorunların devam ettiğini, ancak tüm olumsuzlukların yanında örnek düzenlemelerin de olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Özdağ tüm depremzedelerin konteyner kentlere taşınması gerektiğini belirtti.

Ümit Özdağ, 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren ve depremde yıkılan Antakya'daki yapının enkazında incelemede bulundu.