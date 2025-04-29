Ümit Özdağ ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün saat 10:00'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Özdağ'ın duruşumasına katılmak üzere saat 10:00 civarında adliyeye geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da düzenlenen İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda kullandığı sözler nedeniyle Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilmiş ve çıkarıldığı hakimlikçe, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"Çağlayan'a gel!"

Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu, Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla bugün akim karşısına çıkacağını belirterek vatandaşları Çağlayan'a davet etti.

AKP hükümetine tam olarak biat etmemişseniz düşman ceza hukuku sizin de kapınızı çalabilir. Sevgili suskun vatandaş, sıra sana gelmeden yarın sabah Çağlayan'a gel! — Azmi Karamahmutoğlu (@AzmiKaramahmut) April 28, 2025

Ne oldu?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" gerekçesiyle 20 Ocak Pazartesi gecesi Ankara'da gözaltına alındı. Özdağ İstanbul Emniyeti'ndeki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özdağ hakkında başlatılan soruşturma "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletildi. Özdağ adliyedeki ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret"ten serbest bırakıldı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten tutuklama talep edildi. Özdağ çıkarıldığı mahkemece 21 Ocak'ta tutuklandı.

4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce önce yetkisizlikle Antalya'ya gönderilmiş ardından bu karardan dönülmüştü.

Özdağ, ne dedi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ'a, 19 Ocak'ta düzenlenen Zafer Partisi Antalya İl Başkanları İstişare toplantısındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16'yı aştı."

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir."

Özdağ, soruşturma haberinden sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bu konuşmayı bin defa daha yapmaya hazırım" demişti.