Ümit Özdağ: İYİ Parti'den ittifak teklifine cevap alamadık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partilerinin yerel seçimlere ilişkin çalışmalarını değerlendirdi. "Biz seçimlere kendi adaylarımızla girmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Partimiz için en uygun adayları belirleyeceğiz. Eğer halkımız yerel seçimlerde Zafer Partisi'ne oy verirse, belediye kaynaklarından hiçbir sığınmacı ve kaçağa bir kuruş dahi aktarmayacağızı bilsin" dedi.

Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik seçim ittifakı çağrısını hatırlatarak, "İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla seçime girme kararı, Cumhur İttifakı'na destek anlamı taşımaktadır. Biz AK Parti ve CHP dışında oy verme eğiliminde olan seçmene 3. bir alternatif olmak adına İYİ Parti'ye teklifimizi sunduk. Ancak şimdiye kadar herhangi bir cevap alamadık. Umarım partinin yetkili kurumlarında görüşmeler yaptıktan sonra bize olumlu bir cevapla dönerler" diye konuştu.