Ümit Özdağ: Kim Abdullah Öcalan’a af çıkartırsa hesabını sandıkta sorun

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Eskişehir’de düzenlediği iftar programına katıldı. Burada konuşan Özdağ, Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Eğer iktidar yanlısıysanız aynı cezalar size uygulanmıyor"

Ülkedeki hukuk politikalarını eleştiren Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Haksızlık, adaletsizlik sadece ekonomi alanında mı yaşanıyor? Hayır, aynı zamanda haksızlık ve adaletsizlik mahkemelerde de yaşanıyor. Eğer bu ülkede muhalifseniz size yasalar en sert şekilde uygulanıyor.

Eğer iktidar yanlısıysanız aynı yasalarla karşı karşıya gelmiyorsunuz, aynı cezalar size uygulanmıyor. Televizyonlarda, haberlerde görüyorsunuz. Sokak röportajında konuştu, iktidarı eleştirdi diye insanlar sokaktan tutuklanıp hapse götürülüyor.

Oysa son seçimlerden önce bir iktidar yanlısı, ‘Bu seçimleri kaybedersek Belgrad Ormanları'na gömdüğümüz silahları çıkaracağız’ dedi ve hiçbir savcı bu kişiyi tutuklamadı. Bu silahları çıkaracağını söyleyen zat, hiçbir savcı tarafından davet edilmedi. Şikayet üzerine savcı çağırdı, seçimlerden iki gün sonra ifadesini verdi, elini kolunu sallayarak gitti.”

"Anayasadan Türk vatandaşlığı çıkartılmak isteniyor"

Özdağ, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporuna ilişkin şu eleştirilerde bulundu:

“Bayramdan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tekrar açılacak ve Öcalan Komisyonu’nun Meclis'e vermiş olduğu raporda gündeme getirdiği yasal düzenlemelerin yapılması için çalışmalar başlayacak.

Ne olacak biliyor musunuz? Anayasadan Türk vatandaşlığı çıkartılmak isteniyor. Bakın, benim göğsümde, gömleğimin göğsünde de Göktürk harfleriyle Türk yazıyor. 600 senesinde yazılmış. Bu milletin adı Türk milleti.

Siz anayasadan Türk tanımını, Türk vatandaşı tanımını çıkartırsanız yarın Türk vatanıyla da oynamış olursunuz. Onun için Türk milleti buna müsaade etmeyecek.

Öfkenizi sandığa saklayın değerli Eskişehirliler. Sandıkta bunun hesabını sorun. Kim Mehmetçik katillerine af çıkartırsa, kim Abdullah Öcalan’a af çıkartırsa hesabını sandıkta sorun. Kim size ‘Siz Türk değilsiniz’ derse hesabını sandıkta sorun.

Binlerce şehidi, on binlerce gaziyi Abdullah Öcalan denilen narko-terörist bize kurucu önder diye sunsun diye mi verdik? Bu kabul edilebilir mi? Şimdi Öcalan'a statü arıyorlarmış, statüsü belli aramaya gerek yok. Bir bebek katili, narko-terörist ve öyle de kalacak.”