Ümit Özdağ: Komisyona son verilmeli, PKK ile anladığı dilden konuşulmalı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

İşte Özdağ'ın paylaşımının tamamı:

"Suriye’de neler oluyor?

Zafer Partisi’nin AK Parti’nin ideolojik, ülkemizin dış politika çıkarlarını öncelemeyen ve 14 yıldır inatla izlediği Suriye politikasının yüz milyarlarca dolarlık maliyet, milyonlarca sığınmacı ve büyük stratejik yükler getirdiği yönündeki tezi son yaşananlarla birlikte bir kez daha doğrulanmıştır.

Türkiye 1998-2011 yılları arasında artan bir oranda yakınlaşma içerisinde olduğu bir yönetimin tamamen ideolojik gerekçelerle ve ABD’nin dümen suyunda giderek devrilmesine büyük katkılarda bulunmuş; böyle bir sonucun Suriye’nin İsrail’in tam etki alanına gireceğini öngörememiş ve ne yazık ki, İsrail’e büyük bir zafer hediye etmiştir.

Sonra da hızla dağılmaya doğru giden Suriye’yi ulus devlet ve üniter yapıda toparlayabilmenin çok önemli olduğunu fark etmiş; ancak bu konuda kendi ideolojik yanlışlarından kurtulamamıştır.

İsrail Suriye’yi ağır bombardımana tabi tutarak devletin toprakları üzerinde tam egemenlik kurmasına engel olmuş; bir yandan Dürzi bölgelerini işgal ederek kendi nüfuz alanını genişletmiş; öbür yandan da Fırat’ın doğusunda yuvalanmış PKK/PYD’ye ABD ile destek vererek onların kukla bir devlete dönüşmesini sağlamaya çalışmıştır.

Son günlerde Suriye ordusunun ABD koruma kalkanının kalkması ile PKK/PYD’yi önce Halep’in kuzey mahallelerinden çıkararak Fırat’ın doğusuna geçmeye zorlaması, sonra Deyr-ez Zor ve Rakka’yı PKK’dan temizlenmesi ve buraların Suriye ordusunun kontrolüne geçmesi PKK/PYD’nin dizginlenmesi açısından önemlidir.

Ancak tehdit bitmemiş sadece ertelenmiştir. PKK henüz bir anlaşmayı kabul etmiş değildir. Terör çağrıları devam etmektedir. Öte yandan ABD’nin PYD’den desteğini çekmesi ile Amerikan savaş gemilerinin İran’a yaklaşması arasında bir bağ var mıdır henüz belli değil.

Zafer Partisi aşağıdaki önerileri kamuoyu ile paylaşmayı ülkemizin çıkarları açısından bir görev olarak kabul etmektedir.

Suriye hükümetinin ‘Suriye Demokratik Güçleri Komutanı’ sıfatıyla Mazlum Abdi ile bir anlaşma imzalaması ilerde sorunlar çıkmasına sebep olabilir. SDG adıyla tanımlanan PKK/PYD’nin dizginlenmesine yönelik girişimler ‘iki taraf’ arasında yapılacak bir anlaşma ile değil Suriye hükümetinin bir kararnamesine dayandırılmalıdır.

Özetle PKK/PYD (SDG) Suriye hükümeti ile anlaşma imzalayan taraf olmamalıdır. Metin içerisinde farklı yorumlamalara sebep olabilecek hususlar yeniden ele alınmalıdır.

Sınır geçişlerinin Suriye ordusuna transfer edileceği söylenirken, sınır güvenliğinin de hükümet güçleri tarafından yapılacağı metne ilave edilmelidir.

Ayrıca 5. maddede 'SDG güçlerinin' topluca değil bireysel olarak Suriye Silahlı Kuvvetlerine ve içişleri bakanlığına entegre edilmesiyle ilgili maddede, söz konusu kişilerin Fırat’ın doğusunda değil diğer bölgelerde görev yapacakları hükme bağlanmalıdır. Bu konuda gizli bir başka anlaşmaya izin verilmemelidir.

Öte yandan SDG olarak anılan PKK/PYD teröristlerinin entegrasyonundan bahsedilirken, bunların nasıl tasfiye edilecekleriyle ilgili bir yol haritası kayıt altına alınmalıdır. Bunlar yapılırken Türkmenlerin haklı talepleri muhakkak desteklenmelidir.

Milli güvenliğimiz için tehdit olduğu Milli İstihbarat Akademisi tarafından teyit edilen sığınmacıların vatanlarına dönmesi şarttır.

Suriye’de yaşananlar Öcalan ile müzakerelerin ne kadar yanlış olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Komisyona son verilmeli, PKK ile anladığı dilden konuşulmalıdır.

DEM’in oylarını alarak seçim kazanmaya çalışma yanlışından vazgeçip, hiçbir demokratik ülkede olmaması gereken böyle bir parti sistem dışında tutulmalıdır.

Türkiye bir yandan İran ile PKK’ya karşı ortak tavır takınmalı; İsrail’in bölge devletlerini hedef alan politikalarına set çekmek için S. Arabistan-Pakistan ve Mısır ile iyi ilişkiler geliştirilmelidir.

İsrail ile Türkiye ve 3 devletin toprak bütünlüğünü tehdit eden Kürdistan politikaları üzerinden mücadele etmek ulusal çıkarlarımıza daha uygundur. Suriye’deki durumu askeri açıdan da ele alacağım."