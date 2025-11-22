Ümit Özdağ: Mansur Yavaş'ın saklayacak bir şeyi olmadığını düşünüyorum

  1. Ekonomim
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için verilen soruşturma izni ile ilgili, "Ben Sayın Mansur Yavaş'ın saklayacak, gizleyecek bir şeyi olmadığını düşünüyorum, inanıyorum" dedi.

Birtakım ziyaretler ve partisinin yeni il binası açılışı için Zonguldak'a gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti binasında açıklamalarda bulundu.

Özdağ, "Terörsüz Türkiye, teröristlerle pazarlık edilerek değil, terörle mücadele ederek ve terör bitirilerek olur. Teröristi örgüt teslime zorlanarak olur. MHP Genel Başkanı, İmralı'ya gideceğini söylediği zaman salonun ayağa kalkarak alkışlaması konusunda ne düşündüğümüze; MHP'ye, 'Alparslan Türkeş'in kurduğu parti' diye oy veren MHP'lilerin kendilerine şu soruyu sormak istiyorum. Alparslan Türkeş, o salonda otursaydı, bu sözü alkışlar mıydı yoksa alkışlamaz mıydı? 'Alkışlardı' diyen MHP'li seçmen varsa, söyleyecek bir şeyim yok. Ama 'Alkışlamazdı' diyen MHP'lilerin hepsini Zafer Partisi'ne davet ediyoruz” dedi.

'Melih Gökçek için inatla soruşturma açılmıyor'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verilmesini de değerlendiren Özdağ, "Ben Sayın Mansur Yavaş'ın saklayacak, gizleyecek bir şeyi olmadığını düşünüyorum, inanıyorum. Ancak neden hiç AK Parti'li belediye başkanları için soruşturma izni verilmiyor? Neden Melih Gökçek için hazırlanmış olan 100 tane dosya hakkında inatla soruşturma başlatılmıyor. İşte bu siyasetin, muhalefete yönelik düşman ceza hukuku uygulamalarının bir sonucudur" diye konuştu. 

