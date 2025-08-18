Ümit Özdağ: Memura kaşıkla, yandaşa kepçeyle dağıtan düzen çökmüştür

Memur ve memur emeklilerinin zam oranları ile sosyal haklarının belirlendiği 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde iktidarın ikinci teklifi de sendikalar tarafından “müzakere dahi edilemez” denilerek reddedildi. Sendikalar grev kararı aldı.

KESK üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, Kamu-Sen ve Memur-Sen ise Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

“Üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz” sloganıyla iş bırakan sendikalar, "sefalet ücretini" kabul etmediklerini açıkladı. Türkiye’nin 81 ilinde eylemlerin süreceği duyurulurken, iş bırakma kararı özellikle ulaşımda etkili oldu. İzmir, Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük’te tren seferleri durdu.

"Market yanıyor, pazar yanıyor, memurun maaşı bu yangını söndüremiyor"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümete sert tepki gösterdi.

Özdağ, "Memura kaşıkla, yandaşa kepçeyle dağıtan bu düzen çökmüştür. Aynı işe farklı ücret, adaletin inkârıdır. Enflasyonu durduramayan bir hükümet, maaşları baskılayarak krizi memurun sırtına yıkıyor. Market yanıyor, pazar yanıyor, memurun maaşı bu yangını söndüremiyor" ifadelerini kullandı.

Özdağ, memurların iş bırakma eylemlerinin meşru olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Kamu idareleri 'grev yasağı' gerekçesiyle memurun meşru tepkisini bastırmaya çalışıyor. Oysa Anayasa Mahkemesi defalarca hükme bağladı. Sendikaların aldığı karar doğrultusunda yapılan iş bırakma eylemleri meşru sendikal faaliyettir. En hafif disiplin cezası dahi hak ihlalidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aynı yönde kararlar vermiştir.

Hükümetin görevi memuru susturmak değil, adil geçim şartlarını sağlamaktır. Disiplin sopasıyla korkutmaya çalışanlar bilsin ki yargı, memurun yanında durmuş ve anayasal hakkını korumuştur.

Bugün iş bırakan memur yalnız değildir; hukukun, yargının ve milletin vicdanının güvencesi altındadır. Enflasyonun ezdiği, maaşların eridiği bir ülkede hak ve hukuk korunmazsa, ne adalet ayakta kalır ne de toplumda huzur."