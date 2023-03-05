Ümit Özdağ: Muharrem İnce, ittifaktan Whatsapp mesajı ile ayrıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir süredir ittifak oldukları Memleket Partisi'nin, partinin Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından atılan bir "Whatsapp" mesajıyla ittifaktan ayrıldığını söyledi.

Bir süre önce Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi tarafından kurulan siyasi ittifaktan, Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi "bir mesaj ile" ayrıldı.

Dört partinin liderinin bulunduğu Whatsapp grubuna, "Ben bu ittifaktan çekiliyorum, hakkınızı helal edin" mesajını atan İnce, partisini ittifaktan çekti.