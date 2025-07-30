Ümit Özdağ: Ormanlarımız cumhurbaşkanlığı sisteminin yapısından dolayı yanıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ormanlarımız liyakatsiz bir yönetim anlayışı ve olabilecek en kötü siyasal sistemlerden birisi olan cumhurbaşkanlığı sisteminin yapısından dolayı yanıyor. Yangınlar sadece ormanlarımızı yakmıyor, Anadolu’nun geleceğini çölleştiriyor" dedi.

Özdağ, "Oysa orman yangınlarını engellemek mümkün. Her yanan orman yağmurların azalması anlamına geliyor. Yağmurların azalması demek tarımın ihtiyaç duyduğu suyun azalması demek" diye konuştu.

Özdağ şunları kaydetti:

"Yangın faillerinin örgütsel bağı nedir? Bunu bilelim. Yangınlar engellenebilir mi? Cumhurbaşkanı uçak filosundaki uçaklarından ikisini satsa yüz tane uçak alabiliriz. Türkiye yangınla havadan daha etkili mücadele edebilir.

OGM 22 bin kadrosunu boş tutmasa ormanların zeminini temizlese orman yangınları bu kadar çabuk yayılmaz.

Yangınların olduğu birçok yerin yakınında deniz var. Daha önceden denizden büyük su boruyla orman derinliklerine suyu taşımanız, orman yangınına yönlendirmeniz de mümkün.

Açık bir liyakatsizlik var. Sayın Bakan sizin cebinizde uçak olmadığını biliyoruz. Bu yangınların olacağı belliyken hazırlıkları önceden yapmanız gerekli."