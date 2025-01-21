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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ serbest bırakıldı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Çağlayan Adliyesindeki ifadesi sona ermesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ serbest bırakıldı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Çağlayan Adliyesindeki ifadesi sona ermesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Ümit Özdağ'ın adliye çıkışında açıklama yapması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor... 

Ümit Özdağ neden gözaltına alındı? 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025'te partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.

Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da yemek yediği restoranda gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından İstanbul'a getirilen Ümit Özdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Ümit Özdağ ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçu yönünden de genişletildiği öğrenildi.

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