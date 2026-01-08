  1. Ekonomim
  3. Ümit Özdağ, Süryani Cemaati Ruhani lideri Çetin ile görüştü
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Filüksinos Yusuf Çetin ile görüştü.

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, İstanbul, Ankara ve İzmir Süryani Kadim Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Sayın Filüksinos Yusuf Çetin ile bir araya geldi.