Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin yeni Suriye planını açıkladı

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi, divan başkan ve üyelerinin belirlenmesiyle başladı. Kongrede, gündem maddelerinin okunması ve oylanmasının ardından Genel BaşkanÜmit Özdağ konuştu.

"Gerçek muhalefeti halk için halkal beraber yaptık"

Partisinin kuruluşunun üzerinden 28 ay geçtiğini, en ağır şartlarda iki seçime girdiklerini ve genel seçimlerde 1 milyon 200 binin üzerinde oy aldıklarını söyleyen Özdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından gerçek muhalefeti halk içinde halkla beraber yaptıklarını ifade etti.

"Esad gitmeden Suriyelileri gönderemeyiz’ bahanesi ortadan kalkmıştır"

Suriye'de yaşananlarla ilgili konuşan Özdağ "HTŞ, ani bir saldırıyla Şam’a kadar neredeyse savaşmadan ilerledi. Erdoğan, ‘Kazasız belasız bir Şam’a varsalar’ dedi. Bunun bir savaş olmadığını bundan daha iyi kimse açıklayamazdı. HTŞ’nin saldırısı eğer AKP’nin bilgisi dışındaysa burnunuzun dibinde neyin olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Saldırısı bilginiz dahilindeyse Amerika ve İsrail ile ortak operasyon yapıyorsunuz demektir. Demek Netanyahu ile aranız o kadar bozuk değilmiş. Saray rejimi ülkemizin öyle bir jeopolitik tuzağa düşmesine yol açmıştır ki Cumhuriyet tarihimizin ortaya yaşamsal kriz çıkartacak kadar ağır bir hatası olmuştur. Önümüzdeki dönemde ülkemiz, Erdoğan’ın Suriye’de yaptıklarının bedelini ne yazık ki ödeyecektir. Ama artık ‘Esad gitmeden Suriyelileri gönderemeyiz’ bahanesi ortadan kalkmıştır. Esad gitti" dedi.

"Esad gitti, Zafer Partisi ne yapacak diyorlar?"

Özdağ yeni Suriye politikasına ilişkin "Esad gitti. Zafer Partisi ne yapacak diyorlar? Zafer Partisi sizin yollamadığınız, yollamaya niyetinizin olmadığı Suriyelileri yollayacak. Zafer Partisi her gün kaç Suriyelinin geldiğini, kaç Suriyelinin gittiğini takip edecek ve açıklayacak. Göreceksiniz şimdi şöyle söyleyecekler; "Tabi gidecekler ama gönüllü olanlar gidecek. Zaten biz öyle söylemiştik" diyecekler. Biz öyle söylememiştik. Biz ne demiştik; "Gerekirse zorla ve hepsi gidecek. Sözümüzün arkasındayız. Şimdi diyecekler ki, "Durun, yeni bir Suriye Rejimi kurulsun, tam istikrar sağlansın ondan sonra dönerler. PKK-YPG bölgesinden gelenleri istemiyorlar, onları yollayamayız" diyecekler. Bakın bunların hepsini yaşayacağız."" dedi.

"Büyük salonlara paramız yetmediği için burayı seçtik"

Sözlerini sürdüren Özdağ "Şimdi diyeceksiniz ki ‘Neden böyle küçük bir salon seçtiniz?’ Büyük salonlara paramız yetmediği için burayı seçtik. Yoksa biz de biliyoruz salonların dolduğunu. 28 ay önce Zafer Partisi’ni kurduğumuzda, ‘Türkiye’de 120 tane parti var. size ne gerek var’ diyorlardı. Sonra bize ‘ırkçı, faşist, Arap düşmanı, İslam düşmanı’ diye saldırdılar. Kumpasları yıktık, baskıları aştık. Medyada ambargolar uygulandı. En ağır şartlar altında iki büyük seçime girdik. Ciddi hiçbir kaynağımız olmadığı halde 1 milyon 200 binin üzerinde oy aldık. Yerel seçimlerde oylarımızı artırdık. Gerçek muhalefet, halk içinde, halkla beraber yaptık. Konuşulması istenmeyen sığınmacı ve kaçak meselesini Türk siyasetinin en önemli meselesi haline getirdik. Şimdi yandaş televizyonlar, ‘Suriye’de yaşananlardan sonra Zafer Partisi ne konuşacak’ diyorlar. Durun bakalım, daha yeni başladık." diye konuştu.

Özdağ yeniden genel başkan seçildi

Genel Başkanlık için Ümit Özdağ'ın tek aday olduğu Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, konuşmaların ardından delegelerin oy verme işlemine geçildi.

Ümit Özdağ, oy kullanan 769 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa getirildi.