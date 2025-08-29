  1. Ekonomim
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 28 Ocak'ta tutuklanan ve sağlık durumu giderek kötüleşen menajer Ayşe Barım için Adalet Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Ümit Özdağ'dan Adalet Bakanlığı'na Ayşe Barım çağrısı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gezi Parkı direnişi soruşturması kapsamında Silivri'de tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Barım’ın 6 ayrı kalp hastalığı bulunduğunu, beyninde 2 stentli anevrizmanın yanı sıra yeni bir anevrizmanın daha oluştuğunu ve cezaevinde 30 kilo kaybederek 6 kez bayıldığını belirtti.

Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ayşe Barım Gezi gösterileri sırasında hükümet darbesi düzenleme iddiası ile Silivri’de tutuklu kalmaya devam ediyor.

Barım’ın 6 ayrı kalp hastalığı var. Beyninde 2 stentli anevrizmanın yanında yeni bir anevrizma daha var. Cezaevinde 30 kilo zayıfladı. 6 kez bayıldı.

İddianamesi hazır.

Tutuksuz yargılansa veya ev hapsi ile serbest kalsa ne olur?

PKK’lı katiller serbest kalıyor.

Ve Adalet Bakanının ifadesi ile Türkiye “bir hukuk devleti”… "

