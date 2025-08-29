Ümit Özdağ'dan Adalet Bakanlığı'na Ayşe Barım çağrısı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gezi Parkı direnişi soruşturması kapsamında Silivri'de tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Barım’ın 6 ayrı kalp hastalığı bulunduğunu, beyninde 2 stentli anevrizmanın yanı sıra yeni bir anevrizmanın daha oluştuğunu ve cezaevinde 30 kilo kaybederek 6 kez bayıldığını belirtti.

Özdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ayşe Barım Gezi gösterileri sırasında hükümet darbesi düzenleme iddiası ile Silivri’de tutuklu kalmaya devam ediyor.

Barım’ın 6 ayrı kalp hastalığı var. Beyninde 2 stentli anevrizmanın yanında yeni bir anevrizma daha var. Cezaevinde 30 kilo zayıfladı. 6 kez bayıldı.

İddianamesi hazır.

Tutuksuz yargılansa veya ev hapsi ile serbest kalsa ne olur?

PKK’lı katiller serbest kalıyor.

Ve Adalet Bakanının ifadesi ile Türkiye “bir hukuk devleti”… "