Ümit Özdağ'dan Bahçeli’nin İmralı çıkışına yanıt: Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, süreç komisyonunun olası İmralı ziyaretine ilişkin tartışmalar hakkında, "İmralı'ya gidilmesine ayak sürülmesinin bir manası yoktur. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" ifadelerini kullandı.

Devamında grup toplantısında bulunanlara hitaben Bahçeli, "Milletvekili arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, burayı şereflendiren dava insanlarımıza sesleniyorum, İmralı’ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu. Sorunun ardından grup sıralarından alkış yükseldi, Bahçeli "Sağ olun" diyerek karşılık verdi.

Özdağ'dan Bahçeli'ye tepki

Bahçeli'nin "İmralı'ya gitmekten imtina etmem" ifadelerini kullanmasına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yanıt geldi. Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor. Bütün vatansever yurttaşlarımızı Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Korkma! Zafer Partisi'ne üye ol, aileni ve vatanını savun."