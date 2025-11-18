  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ümit Özdağ'dan Bahçeli’nin İmralı çıkışına yanıt: Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor
Takip Et

Ümit Özdağ'dan Bahçeli’nin İmralı çıkışına yanıt: Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki grup toplantısında İmralı'ya heyet gitmesine yönelik tartışmalara "Alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı'ya gitmekten imtina etmem" ifadelerini kullanmasına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yanıt geldi. Özdağ, "Bütün vatansever yurttaşlarımızı Zafer Partisi'ne davet ediyorum" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ümit Özdağ'dan Bahçeli’nin İmralı çıkışına yanıt: Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor
Takip Et

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, süreç komisyonunun olası İmralı ziyaretine ilişkin tartışmalar hakkında, "İmralı'ya gidilmesine ayak sürülmesinin bir manası yoktur. Hiç kimse bu ziyarete yanaşmayacaksa alırım yanıma üç arkadaşımı İmralı’ya gitmekten gocunmam, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" ifadelerini kullandı.

Devamında grup toplantısında bulunanlara hitaben Bahçeli, "Milletvekili arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma, burayı şereflendiren dava insanlarımıza sesleniyorum, İmralı’ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu. Sorunun ardından grup sıralarından alkış yükseldi, Bahçeli "Sağ olun" diyerek karşılık verdi.

Özdağ'dan Bahçeli'ye tepki

Bahçeli'nin "İmralı'ya gitmekten imtina etmem" ifadelerini kullanmasına Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yanıt geldi. Özdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti bir tarihi kırılma noktasına sürükleniyor. Bütün vatansever yurttaşlarımızı Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Korkma! Zafer Partisi'ne üye ol, aileni ve vatanını savun." 

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli’nin İmralı çıkışına yanıt: Salın gitsin!İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli’nin İmralı çıkışına yanıt: Salın gitsin!Gündem
Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışına Bakan Tunç'tan ilk yanıt: Komisyonun kararını bekleyeceğizDevlet Bahçeli'nin İmralı çıkışına Bakan Tunç'tan ilk yanıt: Komisyonun kararını bekleyeceğizGündem
MHP lideri Devlet Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmemMHP lideri Devlet Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmemGündem
Gündem
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Deterjanla yapılan kahveyi içen müşterinin zehirlendiği iddiası: İşletme sahibi ve çalışana ev hapsi
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Çayın yanına limon için 10 TL ücret alan işletmeye 37 bin TL ceza
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmem
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Sivas'ta madende göçük: Arama çalışmalarına ara verildi
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Ekrem İmamoğlu: Bu millet shadow ban falan dinlemez
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle
Komisyonun İmralı kararı sonrası CHP'den ilk hamle