Ümit Özdağ'dan CHP yönetimine tebrik

Ümit Öçzdağ "Sayın Özgür Özel olmak üzere CHP yönetimini içtenlikle Zafer Partisi adına tebrik ediyorum" dediği mesajında CHP'ye komisyondan çekilme çağrısını yineledi.

CHP'ye TBMM kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan çekilme çağrısı tekrarlayan Ümit Özdağ "Şimdi atılması gereken diğer adımın da CHP Genel Başkanı ve mesai arkadaşı tarafından atılacağını düşünüyorum ki o adımda artık bu komisyonda daha fazla oturmamak" ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şu ifadelere yer verdi:

"PKK terör örgütün elebaşısı Abdullah Öcalan bir süre önce yapmış olduğu bir açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Öcalan komisyonunun İmralı'ya kendisini ziyarete gelmesi gerektiğini söylemiş ve gelmemesi durumunda ortalığın cehenneme döneceği tehdidini savurmuştu.

Kısa bir süre önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaparak eğer komisyon gitmeme karar alırsa kendisinin üç arkadaşını olarak İmralı'ya Abdullah Öcalan'ı ziyarete gideceğini açıkladı.

Bunun üzerine komisyonun toplandığını ve gitmek için karar aldığını görüyoruz. Ancak sevindirici bir gelişme olarak kayda geçirelim ki Cumhuriyet Halk Partisi komisyonda olarak yanlış bir adım atmış olmasına rağmen İmralı'ya Abdullah Öcalan denilen teröristi ziyarete gitmeyeceğini duyurdu.

Bundan dolayı başta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel olmak üzere CHP yönetimini içtenlikle Zafer Partisi adına tebrik ediyorum. Ancak şimdi atılması gereken diğer adımın da CHP Genel Başkanı ve mesai arkadaşı tarafından atılacağını düşünüyorum ki o adımda artık bu komisyonda daha fazla oturmamak. Bu komisyonu, terk ederek Öcalan komisyonunun yanından Türk milletinin yanına gelmek. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."