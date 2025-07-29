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Ümit Özdağ'dan CHP'ye çağrı: Umarım bu sese kulak verirler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili komisyona CHP'nin katılmaması yönündeki çağrısını yineleyerek "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatansever seçmenlerinin de CHP Genel Merkezi'nden komisyona katılmama yönünde bir karar almasını beklediğini görüyorum. Bunu her zeminde ifade ediyorlar. CHP yönetimi umarım bu sese kulak verir ve komisyona katılmaz.” dedi. 

Haber Merkezi
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Ümit Özdağ'dan CHP'ye çağrı: Umarım bu sese kulak verirler
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Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki pazar ziyaretinde vatandaşlarla buluşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sonrasında ANKA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, CHP’ye açık çağrısını yineleyerek “Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatansever seçmenlerinin de CHP Genel Merkezi'nden komisyona katılmama yönünde bir karar almasını beklediğini görüyorum. Bunu her zeminde ifade ediyorlar. CHP yönetimi umarım bu sese kulak verir ve komisyona katılmaz.” dedi. 

“Öcalan’ın görüşlerini meşrulaştıracak bir komisyon”

Özdağ, kurulacak komisyonun “Abdullah Öcalan’ın taleplerini gündeme taşıyacak bir zemin” olabileceğine dikkat çekerek “Bu komisyonun, Öcalan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nden taleplerini dinleyecek ve onu meşrulaştıracak bir komisyon olması en kritik tehlike. Biz Zafer Partisi olarak CHP’nin bu komisyona hiçbir şart altında katılmaması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Özdağ, bu görüşünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de paylaştığını belirterek, CHP’nin katılımının komisyona siyasi meşruiyet kazandıracağına dikkat çekerek “CHP bu komisyona katılmazsa, bu yapı yalnızca iktidar partilerinin kendi içinde kurduğu bir komisyon olur, yani bir ‘DAM komisyonu’ olur. Ama CHP katılırsa, bu komisyona kamuoyu önünde bir meşruiyet kazandırılmış olur.” ifadelerini kullandı. 

“İYİ Parti’nin tavrı doğru, CHP de aynı kararı almalı”

İYİ Parti’nin komisyona katılmama kararını desteklediklerini de dile getiren Özdağ, CHP’ye benzer bir tutum alma çağrısında bulunarak “İYİ Parti bu konuda çok doğru bir karar aldı, katılmıyorlar. CHP de aynı şekilde davranmalı. Komisyonun amacı Türkiye’yi Öcalan’ın önerileriyle yeniden kurmaksa, buna karşı hepimizin net bir duruş sergilemesi gerekir.” diye konuştu. 

Özdağ, son olarak, bazı çevrelerin bu süreçte “kurucu önderliklerden” söz etmesini de sert şekilde eleştirdi ve “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu iradesi bellidir, kimsenin bu iradeyi tartışmaya açma hakkı yoktur” dedi.

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