Ümit Özdağ'dan, DEM Parti yetkilileri hakkında suç duyurusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, DEM Parti'nin TBMM Grup Toplantısında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılmasına ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Özdağ, "DEM Parti ve o gün o rezalete yol açan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunarak cumhuriyet savcılarını göreve çağırdım" bilgisini verdi.

Özdağ, yaptığı açıklamada, "Öcalan komisyonu çerçevesinde terör örgütü lideri Öcalan'la görüşmelerin sürdürüldüğünü" ifade etti.

"Komisyonun bazı üyelerinin İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan'ın taleplerini dinlemesi aşamasına gelindiğini" söyleyen Özdağ, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte anlaşılan TBMM'yi temsilen bazı milletvekilleri İmralı'ya, Öcalan'ın ayağına gidecekler. Ama daha bu heyet Öcalan'ın ayağına gitmeden ne yazık ki İstiklal Harbi vermiş bir Meclis’in çatısı altında bir partimsi yapının grup salonunda terör örgütü elebaşısı lehine sloganlar atıldığını, adının bağırıldığını Türk milleti ağır bir endişe ve üzüntüyle müşahede etti.

Ne yazık ki siyasetten bu hadsiz, hukuksuz ve Türk milletine hakaret anlamını taşıyan, terörle mücadelenin şehitleri ve gazilerine hakaret anlamını taşıyan çığlıklara gereken tepki gösterilmedi. Ben, bugün Zafer Partisi Genel Başkanı olarak DEM Parti ve o gün o rezalete yol açan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunarak cumhuriyet savcılarını göreve çağırdım.

İlk gün Zafer Partisi olarak terörle müzakerelere karşı çıktığımızı, terörle ancak mücadele edilerek gereken sonucun alınabileceğini söylemiştik. Bugün de bunu söylüyoruz. Bu görüşümüzü Türkiye'nin değişik yerlerinde panellerle ve konferanslarla Türk milletiyle paylaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde de Denizli'de, Manisa'da, Aydın'da yapacağımız panellerle Türk milletine, Öcalan komisyonuyla kurulan tuzağı anlatmaya devam edeceğiz."

