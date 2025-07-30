Ümit Özdağ'dan İYİ Parti mitingi kararı: Talimat verdim

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Ankara Sıhhiye’deki programı kapsamında esnafı ziyaret etti. Hem pazarcı esnafı hem de vatandaşlarla sohbet eden Özdağ, sorunlara kulak verdi.

Pazar ziyaretini değerlendiren Özdağ şöyle konuştu:

“Bütün esnafın söylediği şey aynı: İşler sürekli düşüyor”

"Sıhhiye pazarındayız ve güneşin artık yavaş yavaş etkisini yitirdiği, havanın sıcak olmasına rağmen özel olarak bu saatte geldik pazara. 'Hava çok sıcak olduğu zaman insanlar daha az çıkıyorlar' deniyor ya, onun için bu saatte geldik ve pazar yeri adeta bomboştu. Bütün esnafın söylediği şey aynı: İşler sürekli düşüyor. Geçen sene günde ortalama 300 kilo fasulye satan bir esnaf, bu sene ancak 80 kilo satıyor. Bu, küçülmenin oranını gösteren ölçütlerden sadece bir tanesi. Hemen hemen her tezgâhta '2 kilo, 3 kilo alan var mı?' diye sorduk. Cevap hep aynıydı: Yarım kilo, 1 kilo... 2 kilo, 3 kilo alan hemen hemen hiç yok. İnsanlar, tencerelerini gıdayla, sebzeyle ve meyveyle doldurmak için mücadele ediyorlar fakat tencere boş, dolmuyor.

"Türk halkı buzdolabını açınca yeni anayasa aramıyor"

Tarım çökmüş durumda, ekonomik kriz iyice derinleşmiş durumda ve hükümetin bu krizden çıkabilmek için Türk halkının, seçmenin önüne koyduğu en ufak bir perspektif yok. En önemli mesele şimdi hükümet açısından, Öcalan'ın vesayetinde yazılacak bir anayasa meselesi. Ve onun için de Meclis'te biliyorsunuz bir komisyon oluşturuluyor ve bu komisyon Öcalan'ı muhatap alacak. Ama Türk halkının derdi yeni anayasa değil, Türk halkı mevcut anayasanın uygulanmasını istiyor. Türk halkı buzdolabını açınca yeni anayasa aramıyor. Halk buzdolabını açınca sebze, meyve, peynir, zeytin bulmak istiyor. Ama bugün o buzdolabının boş olduğunu görüyoruz. Elektrik faturasının dahi ödenmekte zorluk çekildiği bir süreçten geçiyor vatandaş. Bu arada birçok emekli vatandaşla karşılaştık pazarda. Bunlar sadece bir şeyler satın almak için gelmemişlerdi, aynı zamanda burada çalışıyorlar. Emeklilerin de çalıştığı, çalışmak zorunda kaldığı, aç kalmamak için mücadele ettiği bir Türkiye'de yaşıyoruz."

Bursa'da düzenlenecek İYİ Parti mitingine, Zafer Partisi üyelerini katılımı için çağrısını yineleyen Özdağ şunları kaydetti:

“Bu mesele bir parti meselesi değil, milli bir mesele”

"3 Ağustos'ta Bursa'da İyi Parti bir miting düzenliyor, Öcalan'la müzakere sürecini protesto etmek amacıyla. Ben de bugün Bursa İl Başkanımıza ve çevre illerin il başkanlarına, bu mitinge Zafer Partisi teşkilatlarının katılması ve destek olması için bir talimat verdim. Çünkü bu mesele bir parti meselesi değil, milli bir mesele. Bu mesele, milli, üniter, laik devletin savunulması. Bu mesele, anayasanın savunulması. Bu mesele, PKK terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan'ın vesayetinde bir anayasa yazılmaması, terörle müzakere edilmemesi meselesi. Onun için bütün Zafer Partilileri, tekrar sizin aracılığınızla da buradan mitinge gitmeye davet ediyorum."