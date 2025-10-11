Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş'a destek ziyareti

Ümit Özdağ görüşmenin ardından yaptığı basın açıklamasında "Yarın da olumlu olumsuz olacak gelişmelerde Mansur Bey'in arkasında olmaya devam edeceğiz" dedi.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Yavaş bugün yaptığı açıklamada izin almaya gerek olmadığını, kapılarının açık olduğunu söyledi.

Başkan Mansur Yavaş'a siyasetçiler destek açıklamaları yaparken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Yavaş’a destğini yaptığı ziyaretle gösterdi. Ziyaretin sonrasında açıklama yapan Yavaş, "Biz hukuktan ayrılmayacağız. Sonuna kadar hukuka güveniyoruz ve şeffaf olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Yarın da arkasında olmaya devam edeceğiz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a destek ziyaretinde bulundu. Yavaş ve Özdağ ziyaretin ardından açıklama yaptı. Özdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesi, bütün yurttaşların yasalar önünde eşit olduğunu belirler. Siyasi görüşü, dili, mezhebi ne olursa olsun. Ancak uzunca bir süredir iktidar tarafından uygulanan düşman ceza hukuku uygulaması neticesinde, anayasanın 10. maddesinin adeta tasfiye edildiği bir ülkede yaşıyoruz ve yargı siyasete yönelik, muhalefete yönelik bir araç olarak kullanılıyor. Şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a karşı bir yargı girişiminin olduğunu görüyoruz.

Türk halkı Mansur Yavaş'ı tanıyor ve seviyor. Mansur Yavaş uzun yıllar hukukçu olarak Türk halkına, adalete hizmet etmiş bir siyasi kimlik. Yapmış olduğu her şeyde hukuku gözeterek yaptığından biz eminiz kendisini yıllardan beri tanıyoruz. Aynı partide de bir dönem siyaset yaptık ve bugün Zafer Partisi olarak bütün kadrolarıyla Zafer Partisi'nin Mansur Bey'e destek verdiğimizi açıklamak için buradayız. Bugün de Mansur Bey'in yanındayız. Yarın da olumlu olumsuz olacak gelişmelerde Mansur Bey'in arkasında olmaya devam edeceğiz. Ta ki düşman ceza hukuku uygulamalarına son verilene kadar."